Спецоперация 13 января 2024, 14:05 ВСУ лишились единственного преимущества на поле боя Экс-замминистра Тука: ВСУ попали в тяжелую ситуацию из-за дронов ВС России Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Ситуация на поле боя остается тяжелой для ВСУ. Теперь они лишились своего главного и, по сути, единственного преимущества — российские беспилотники получили десятикратное численное превосходство над украинскими. На это обратил внимание украинский замминистра Георгий Тука в интервью местному каналу «Прямой».

По его словам, на некоторых участках ситуация «наиболее горячая». В то же время западные партнеры едва ли предоставят украинским войскам свои образцы средств РЭБ для ударов по российским дронам, считает Тука.

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«В целом ситуация тяжелая», — резюмировал он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России продолжат уничтожать позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, чья взрывная сила несравнима с таковой у артиллерийских снарядов.