13 января 2024, 14:05
ВСУ лишились единственного преимущества на поле боя
Экс-замминистра Тука: ВСУ попали в тяжелую ситуацию из-за дронов ВС России
Ситуация на поле боя остается тяжелой для ВСУ. Теперь они лишились своего главного и, по сути, единственного преимущества — российские беспилотники получили десятикратное численное превосходство над украинскими. На это обратил внимание украинский замминистра Георгий Тука в интервью местному каналу «Прямой».
По его словам, на некоторых участках ситуация «наиболее горячая». В то же время западные партнеры едва ли предоставят украинским войскам свои образцы средств РЭБ для ударов по российским дронам, считает Тука.
Реклама
«В целом ситуация тяжелая», — резюмировал он.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России продолжат уничтожать позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, чья взрывная сила несравнима с таковой у артиллерийских снарядов.
Беспилотники
Крым
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама