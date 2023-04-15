Спецоперация 15 апреля 2023, 07:22 ВСУ лишились двух складов с боеприпасами в Харьковской области Минобороны сообщило об уничтожении двух складов ВСУ с боеприпасами в Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ликвидировали два склада с боеприпасами украинских боевиков в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад».

«Применением гаубиц „Мста-С“ и расчетов реактивных систем залпового огня „Град“ российские военные уничтожили орудие Д-20 и два склада с боеприпасами в районе поселка Лозовая», — сообщил глава пресс-центра Дмитрий Шепелявцев.

Реклама

Помимо этого, расчет орудия Д-20 нанес огневое поражение украинскому минометному расчету в окрестностях села Зыбино.

Ранее стало известно, что отечественные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили секретный бункер, в котором располагались представители Генштаба ВСУ и НАТО. Предположительно, в нем разрабатывали планы, касающиеся деталей вероятного контрнаступления украинских боевиков.