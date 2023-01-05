05 января 2023, 14:26
ВСУ лишились двух складов боеприпасов в Запорожье и ДНР
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух складов украинских боеприпасов в зоне СВО
Вооруженные силы России разбили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«В районах населенных пунктов Гуляй Поле в Запорожской области и Красный Лиман в ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, российская авиация и артиллерия поразила 57 подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силы и военной техники в 84 районах.
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В конце декабря ВС России уничтожили два склада ВСУ в ДНР, в районе населенного пункта Новоселидовка. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, там украинские военные хранили артиллерийские боеприпасы.
В среду, 4 января, российская артиллерия уничтожила шесть складов ВСУ, один из которых принадлежал иностранным наемникам, сообщило радио Sputnik.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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