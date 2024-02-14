Важное 14 февраля 2024, 16:22 ВСУ лишились двух пунктов управления дронами на Донецком направлении ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали два украинских пункта управления БПЛА и четыре склада ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВС России в боях на Донецком направлении уничтожили четыре склада ВСУ и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами», — заявили в ведомстве.

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За сутки на этом направлении российские силы отразили шесть попыток атак националистов, противник лишился до 360 человек живой силы.

Кроме того, системы противовоздушной обороны уничтожили 98 беспилотников ВСУ и перехватили семь ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Ранее экипаж истребителя Су-34 провел бомбардировку фугасными бомбами по позициям националистов на Купянском направлении. В результате удара подразделение ВСУ лишилось личного состава, боевой техники и выстроенных укреплений.