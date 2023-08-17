Спецоперация 17 августа 2023, 13:51 ВСУ лишились двух пунктов управления БПЛА в зоне СВО Минобороны: ВС России уничтожили 2 пункта управления украинскими БПЛА РИА «Новости»

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Около населенных пунктов Ласточкино в ДНР и Ивановское Запорожской области российские силы уничтожили два пункта управления украинскими БПЛА. ВС России также поразили склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Серебрянка <...> поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов», — указали в ведомстве.

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ВС России также уничтожили 18 украинских БПЛА в районах Житловки ЛНР, Соледара, Николаевки, Зари, Орлинского ДНР, Мирного Запорожской области и Ольшаны Харьковской области.

В министерстве отметили, что в течение суток российские подразделения ударили по живой силе противника и его военной технике в 138 районах проведения спецоперации.

Военные армии РФ уничтожили воинский эшелон украинских боевиков в Днепропетровской области.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков указал, что штурмовые подразделения ВС России провели успешное наступление, улучшив позиции на Донецком направлении.