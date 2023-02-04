04 февраля 2023, 14:53
ВСУ лишились двух оружейных складов в районе Краматорска и Угледара
Минобороны: два склада ВСУ уничтожили за сутки в районе Краматорска и Угледара
Российские военные уничтожили за сутки в ходе спецоперации два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районах Маркова, Тихоновки и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике ВС РФ уничтожили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
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На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, подчеркнули в ведомстве.
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По данным Минобороны, российские военные за сутки уничтожили на этом направлении до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б», самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».
Всего с начала проведения СВО подразделения ВС РФ уничтожили уже 382 самолета противника, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 зенитных ракетных комплекса и другие виды вооружений.
Специальная военная операция РФ на Украине
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