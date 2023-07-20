Спецоперация 20 июля 2023, 10:42 ВСУ лишились двух лодок при попытке форсировать Днепр ВС России уничтожили две лодки ВСУ при попытке пересечь Днепр около Антоновского моста РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал представитель региональных экстренных служб.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ пресекли попытку националистов форсировать реку Днепр в районе населенного пункта Антоновка», — заявил он.

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В результате огневого поражения боевики потеряли две лодки и 12 человек живой силы.

Днем ранее ВС России ударили по боевикам ВСУ около Антоновского моста боевым дроном «Упырь».

В среду, 19 июля, националисты также попытались высадиться на лодках около Антоновского моста. Противника выявила разведка, после чего артиллерийские расчеты ударили по врагу, уничтожив порядка 40 боевиков.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ потеряли около 100 солдат в боях у Антоновского моста.