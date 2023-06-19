Спецоперация 19 июня 2023, 14:38 ВСУ лишились двух артиллерийских складов в районе Запорожья Минобороны: ВС России поразили два артиллерийских склада ВСУ в районе Запорожья РИА «Новости»

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Российские военные высокоточным ударом поразили два артиллерийских склада украинских боевиков в районе Запорожья. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Армейской и оперативно-тактической авиацией, ракетными ударами и артиллерией российские войска нанесли поражение складам 65-й механизированной бригады и 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье», — сказал он.

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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе города Орехов Запорожской области.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении группового удара по местам дислокации иностранной военной техники на Украине оружием большой дальности морского базирования.

Кроме того, ВС России пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на Краснолиманском и Купянском направлениях.