19 июня 2023, 14:38
ВСУ лишились двух артиллерийских складов в районе Запорожья
Минобороны: ВС России поразили два артиллерийских склада ВСУ в районе Запорожья
Российские военные высокоточным ударом поразили два артиллерийских склада украинских боевиков в районе Запорожья. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Армейской и оперативно-тактической авиацией, ракетными ударами и артиллерией российские войска нанесли поражение складам 65-й механизированной бригады и 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье», — сказал он.
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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе города Орехов Запорожской области.
Ранее Минобороны сообщило о нанесении группового удара по местам дислокации иностранной военной техники на Украине оружием большой дальности морского базирования.
Кроме того, ВС России пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на Краснолиманском и Купянском направлениях.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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