Спецоперация 29 апреля 2023, 14:46 ВСУ лишились до 75 боевиков на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 75 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев за сутки уничтожили до 75 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Огнем артиллерии и ударами оперативно-тактической авиации группировка войск „Центр“ нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка, Торское и Терны в ДНР, а также Островское в ЛНР», — сказал он.

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Потери националистов составили до 75 человек живой силы, а также гаубицы Д-20 и Д-30, три автомобиля и две боевые бронированные машины.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за сутки составили более 85 человек живой силы, а также танк, три пикапы и две бронированные машины.

Кроме того, силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Райгородска в Луганской Народной Республике.