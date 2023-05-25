Спецоперация 25 мая 2023, 15:53 ВСУ лишились до 65 бойцов и САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: ВС России ликвидировали до 65 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли до 65 своих бойцов и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» на Краснолиманском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.

На направлении слаженно сработала группировка войск «Центр». Благодаря ее оперативно-тактической и армейской авиации, огню артиллерии и тяжелым огнеметным системам поражение украинским подразделениям нанесли около нескольких населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

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«Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, в районе 11 населенных пунктов Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также в ДНР и ЛНР российские системы противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.