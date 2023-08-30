Спецоперация 30 августа 2023, 14:03 ВСУ лишились до 60 человек на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили до 60 бойцов на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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За минувшие сутки российские военные уничтожили до 60 украинских боевиков в боях на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки „Центр“ на Краснолиманском направлении во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили атаку 42-й бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что, кроме 60 человек живой силы, ВСУ потеряли два автомобиля и две боевые бронированные машины.

Кроме того, в боях на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии отбили пять атак противника рядом с населенными пунктами Красногоровка, Зайцево и Белогоровка.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 380 человек, противотанковую пушку «Рапира», орудие «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и семь автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по пунктам управления и разведки ВСУ оружием морского и воздушного базирования.