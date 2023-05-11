Важное 11 мая 2023, 14:37 ВСУ лишились до 230 бойцов и наемников на Донецком направлении Минобороны: за сутки уничтожены до 230 бойцов ВСУ и наемников на Донецком направлении РИА «Новости»

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ВС России за последние сутки уничтожили до 230 украинских военнослужащих и иностранных наемников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников», — заявил он.

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По его словам, российские силы также ударили на Донецком направлении по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, гаубице Д-30 и шести автомобилям. В районе Краматорска в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Штурмовые отряды продолжают наступать в западной части Артемовска. Им помогают десантники — военные из ВДВ сковывают подразделения ВСУ на фалангах в боях за город.

Минобороны добавило, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях противник потерял свыше 110 своих военнослужащих.