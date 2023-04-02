Спецоперация 02 апреля 2023, 15:06 ВСУ лишились до 15 боевиков и САУ «Акация» на Херсонском направлении за сутки Минобороны: до 15 бойцов ВСУ и гаубицу «Акация» уничтожили на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские войска за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 15 украинских военных. Потери личного состава ВСУ озвучили в Минобороны.

По данным ведомства, помимо живой силы противника, ВС России поразили семь автомобилей и одну самоходную гаубицу «Акация».

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В районе населенного пункта Успеновка в Запорожской области российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. А в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике ВСУ лишились склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Крупных успехов добилась Южная группировка войск на Донецком направлении. Там за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих и наемников. На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 100 бойцов ВСУ.

Система российской противовоздушной обороны за сутки сбила 11 украинских беспилотников.