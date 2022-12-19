19 декабря 2022, 09:47
ВСУ лишились части позиций, с которых наносили удары по Донецку
Пушилин сообщил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых велся обстрел Донецка
Часть позиций украинских военных, с которых они наносили удары по Донецку 18 декабря, удалось уничтожить. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24». Видео комментария о последствиях атаки со стороны ВСУ на город появилось в официальном Telegram-канале политика.
По словам Пушилина, ситуация продолжает оставаться сложной. Ночью ВСУ наносили удары по Горловскому направлению, в районе Никитовки. Утром фиксировали обстрелы Киевского и Куйбышевского районов Донецка.
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«В центральной части города, где вчера были совершены варварские обстрелы, коммунальщики с утра работают, наводят порядок. Нам нужно восстанавливать больницу имени Калинина, куда вчера прилетели снаряды», — сказал врио главы ДНР.
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Пушилин добавил, что подразделения 1-го армейского корпуса и силы российской армии наносят ответный удар по позициям ВСУ, контрбатарейная борьба продолжается.
«Сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — подчеркнул он.
По данным политика, удары нанесли по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также в районе западной части Марьинки.
ВСУ
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