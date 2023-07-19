Важное 19 июля 2023, 09:46 ВСУ лишились более 40 военных при попытке высадиться около Антоновского моста ВС России уничтожили свыше 40 боевиков ВСУ при попытке высадиться у Антоновского моста РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали более 40 украинских боевиков при попытке ВСУ высадиться рядом с Антоновским мостом в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

«Подразделения группировки „Днепр“ оперативно отреагировали на планы противника высадиться на берег. Разведка выявила врага, а артиллерия нанесла мощные удары. В результате ВСУ потеряли более 40 человек живой силы», — говорится в сообщении.

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Три дня назад, 16 июля, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли не менее сотни бойцов в боях у Антоновского моста. Кроме того, в рядах противника большое количество раненых.

Ранее врио главы региона заявил, что ВС России сумели взять под полный контроль самый важный участок рядом с Антоновским мостом в тактическом плане.