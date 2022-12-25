25 декабря 2022, 14:51
ВСУ лишились более 3,7 тысячи орудий артиллерии и минометов с начала СВО
Минобороны РФ: ВСУ потеряли 3,7 тысячи артиллерийских орудий и минометов за время СВО
Российские военные разбили более 3,7 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ за все время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили <…> 3708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7747 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Игорь Конашенков.
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Украинские военные также потеряли 352 самолета, 192 вертолета и 2724 дрона. Удары ВС РФ вывели из строя 399 зенитных ракетных комплексов, 7240 танков и других бронемашин, 940 реактивных систем залпового огня.
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Польскую артиллерийскую установку «Краб» уничтожили около Северска. В субботу, 24 декабря, стало известно, что ВКС России сбили украинский Су-27 в ДНР.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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