22 мая 2023, 14:40
ВСУ лишились более 150 военных на двух направлениях на сутки
ВС России уничтожили более 150 боевиков ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Российские военные в ходе боев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожили более 150 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Российские военные группировки „Восток“ огнем артиллерии и авиации нанесли поражение противнику в районе населенных пунктов Нестерянка, Малая Токмачка и Марфополь Запорожской области, а также Шевченко Донецкой Народной Республики», — сказал он.
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Конашенков уточнил, что потери ВСУ на двух направлениях за сутки составили более 150 человек живой силы, а также две гаубицы Д-30 и два пикапа.
Ранее Минобороны сообщило о нанесении удара высокоточным оружием по аэродрому ВСУ «Днепр», на котором дислоцировались боеприпасы, авиатехника и украинское вооружение.
Накануне на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 120 человек живой силы.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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