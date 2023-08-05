05 августа 2023, 16:59
ВСУ лишились более 100 человек в ходе боев за Новоселовское
Минбороны: ВСУ потеряли свыше 100 бойцов в боях за Новоселовское в ЛНР
ВСУ потеряли более 100 военнослужащих в ходе боев за населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Потери противника в ходе боев составили свыше 100 человек, еще шесть боевиков сдались в плен. Военнослужащие группы войск „Запад“ взяли под свой контроль 11 опорных пунктов ВСУ», — отметили в ведомстве.
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Об освобождении Новоселовского стало известно в субботу, 5 августа. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что российские военные при штурме действовали профессионально и грамотно.
Кроме того, на Купянском направлении ВСУ России улучшили свои позиции в районах поселка Першотравневое и села Ольшана Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные ликвидировали склад боеприпасов боевиков рядом с населенным пунктом Торское в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили станцию РЛС в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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