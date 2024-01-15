Важное 15 января 2024, 15:22 ВСУ лишились базы горючего для военной техники Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили базу горючего ВСУ в зоне СВО

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Российские военные нанесли удар по базе горючего для военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил поражена база горючего для военной техники ВСУ», — отметили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что ВС России также нанесли поражение 109 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах в зоне СВО.

Средства ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников в районах Кременной, Белогоровки, Кривошеевки, Николаевки, Верхнекаменки на территории Луганской Народной Республики, Спорного в Донецкой Народной Республике, Пшеничного — в Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

В районе Курахова в ДНР уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения аэромобильной бригады ВСУ.