Спецоперация 13 ноября 2022, 14:15 ВСУ лишились арсенала с авиационными средствами поражения в Черкасской области Минобороны: российские военные уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска нанесли высокоточный удар по арсеналу ВСУ с авиационными средствами поражения в районе поселка Дубиевка Черкасской области. В результате объект полностью уничтожили, сообщили в Минобороны РФ.

Авиация ВКС РФ сбила украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области. В районе Авдеевки (ДНР) российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. В районе Новотроицкого (ДНР) ВСУ лишились радиолокатора украинского ЗРК С-300.

Реклама

В Минобороны также обратили внимание на успешную контрбатарейную борьбу в районе города Запорожье. Там подразделения ВС РФ уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США, около 30 иностранных инструкторов и наемников, которые входили в состав артиллерийских расчетов.

Реклама

Российские средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в районах Каменки Харьковской области, Новокраснянки, Нижней Дуванки, Куземовки в ЛНР, Благовещенки и Павловки в Донецкой Народной Республике.

Российские военные перехватили 13 снарядов РСЗО, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS в районах Чаплинки в Херсонской области, Житловки (ЛНР), а также три реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Стаханов (ЛНР) и Чаплинка Херсонской области.