Важное 26 ноября 2023, 14:57 ВСУ лишились арсенала с авиабоеприпасами в Черкасской области ВС России поразили арсенал с авиабоеприпасами ВСУ в Черкасской области РИА «Новости»

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Российские военные поразили арсенал с авиационными боеприпасами в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Российские силы нанесли удар по арсеналу авиационных боеприпасов украинских боевиков в Черкасской области и хранилищам авиационного топлива в Полтавской области», — отметили в министерстве.

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В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки армейская и оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли огневое поражение военной технике и живой силы украинских боевиков в 128 районах.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета ВСУ. В Днепропетровской области подбили МиГ-29, а в Херсонской области ликвидировали два Су-27.

Неделю назад министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек личного состава с начала ноября.