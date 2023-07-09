Спецоперация 09 июля 2023, 14:36 ВСУ лишились американской артсистемы М777 Минобороны: ВС России уничтожили артиллерийскую систему М777 на Херсонском направлении U.S. Department of Defense

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Российские военные в ходе боев на Херсонском направлении уничтожили американскую артиллерийскую систему М777. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России на Херсонском направлении уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную гаубицу „Гводика“, восемь автомобилей, один танк и свыше 60 человек живой силы», — сказал он.

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Также украинские боевики лишились склада боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ в районе населенного пункта Задорожное Запорожской области.

«В районе населенного пункта Старица Харьковской области ВС России ударами артиллерии уничтожили склады боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны», — добавил Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Краматорск Карловка Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склады боеприпасов 115-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.