Спецоперация 14 марта 2023, 15:29 ВСУ лишились 95 человек личного состава на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило о ликвидации 95 украинских военных на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Удар российских сил на Краснолиманском направлении привел к уничтожении более 95 украинских военнослужащих, а также американской артиллерийской системы M777 за минувшие сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На этом участке проведения специальной военной операции действовали группировки войск «Центр», которые ударили огнем артиллерии по позициям войск противника около сел Ямполовка в Донецкой Народной Республике и Невского в Луганской Народной Республике.

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«За сутки на данном направлении уничтожены более 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка „Акация“, гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что авиация и артиллерия Западной группировки войск поразила подразделения ВСУ на Купянском направлении. Противник потерял на этом участке 75 человек личного состава, боевую машину пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну противотанковую пушку МТ-12.