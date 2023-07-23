Важное 23 июля 2023, 11:09 ВСУ лишились 7 танков Leopard и более 160 бойцов на двух направлениях за сутки Минобороны: 7 танков Leopard уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Википедия

Читать 360tv в

Семь танков Leopard и более 160 украинских военных уничтожили за минувшие сутки в ходе спецоперации на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Кроме того, живую силу и технику противника поразили в районах населенных пунктов Старомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Реклама

На Запорожском направлении российские военные успешно отразили две атаки украинских военных в районе населенного пункта Работино (Запорожская область).

Также ВС России нанесли поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное в Запорожской области.

В районе Новоивановки Запорожской области российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Общие потери противника за сутки на этих направлениях составили свыше 160 военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 — БМП Bradley. Также ВСУ потеряли пять автомобилей, артсистему М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.