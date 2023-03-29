Спецоперация 29 марта 2023, 15:10 ВСУ лишились 40 боевиков и артиллерийской системы М777 на Херсонском направлении Минобороны заявило о ликвидации 40 боевиков ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские войска нанесли огневое поражение по позициям ВСУ на Херсонском направлении. Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 40 человек личного состава, три автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и артиллерийскую систему М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразила 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и нанесла удары по живой силе и технике в 118 районах проведения специальной военной операции.

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В том числе в районе села Семеновка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи ВСУ. Также удары российских войск ликвидировали четыре пункта управления войсками противника около поселка Орлянка Харьковской области, города Авдеевки Донецкой Народной Республики и села Новоберислав Харьковской области.