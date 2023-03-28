Спецоперация 28 марта 2023, 14:55 ВСУ лишились 20 военных на двух направлениях за сутки Минобороны: ВСУ лишились 20 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы уничтожили около 20 украинских бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за последние сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения группировки войск «Восток» с помощью авиации и артиллерии нанесли удары по позициях ВСУ около населенных пунктов Угледар и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике.

Реклама

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля», — сказано в сообщении Минобороны.

Конашенков уточнил, что серьезные потери Вооруженные силы Украины понесли и на Донецком направлении. За прошедшие сутки ВС России уничтожили до 240 украинские военных, отметил он. Также ликвидированы четыре автомобиля, три бронетранспортера, три боевые машины пехоты, две бронированные машины, гаубица Д-30.