За время спецоперации ВС России лишили противника 1249 беспилотников и сотен других единиц военной техники. Об этом стало известно из заявления Минобороны. Его опубликовали в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, за все время спецоперации России на Украине ВС РФ лишила противника 207 самолетов, 132 вертолета и 1249 беспилотников.

Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации противник потерял 344 ЗРК, 3683 единицы бронетехники, включая танки.

Кроме того, из-за прицельных ударов различных подразделений ВС России ВСУ лишились 562 боевых машин РСЗО, 2043 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц военной спецтехники.

Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки противник отступил по нескольким направлениям. В частности, первый взвод роты первого батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ сложили оружие и покинули позиции под Лисичанском.