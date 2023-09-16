Спецоперация 16 сентября 2023, 14:51 ВСУ лишились 12 безэпипажных катеров за неделю Минобороны: в Черном море за неделю уничтожили 12 безэпипажных катеров ВСУ РИА «Новости»

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За прошедшую неделю российские силы уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров ВСУ, а также три катера с украинским десантом. Об этом сообщили в Минобороны.

«В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд» нашел и ликвидировал один вражеский безэкипажный катер. Позже два таких же морских беспилотника уничтожили на юго-западе Черного моря.

Российский ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» в четверг 14 сентября уничтожил еще один пытавшийся атаковать его катер. А корабль Черноморского флота «Сергей Котов» ликвидировал пять безэкипажных катеров ВСУ, которые собирались нанести удар по судну. В тот же день по двум аналогичным катерам нанесла удары российская морская авиация.

Силы авиации 13 сентября лишили ВСУ еще трех безэкипажных катеров.