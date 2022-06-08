08 июня 2022, 10:38
ВСУ лишили света более 27 тысяч жителей ДНР
Минэнерго ДНР: 27 429 абонентов остались без электричества после обстрелов ВСУ
Больше 27 тысяч абонентов остались без электричества в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.
«По состоянию на 07:00 8 июня обесточено 209 трансформаторных подстанций на территории ДНР, 27 429 абонентов остались без электричества», — говорится в сообщении ведомства.
Энергетики приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ 67 раз обстреляли населенные пункты республики из тяжелой артиллерии, минометных установок и реактивных систем залпового огня «Град». За сутки погибли два мирных жителя ДНР.