ВСУ лишили света более 27 тысяч жителей ДНР

Больше 27 тысяч абонентов остались без электричества в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

«По состоянию на 07:00 8 июня обесточено 209 трансформаторных подстанций на территории ДНР, 27 429 абонентов остались без электричества», — говорится в сообщении ведомства.

Энергетики приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ 67 раз обстреляли населенные пункты республики из тяжелой артиллерии, минометных установок и реактивных систем залпового огня «Град». За сутки погибли два мирных жителя ДНР.