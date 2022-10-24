24 октября 2022, 11:29
ВСУ каждый день теряют на Херсонском направлении сотни военных — Стремоусов
Замглавы региона Стремоусов: ВСУ ежедневно теряют на Херсонском направлении сотни людей
Вооруженные силы Украины (ВСУ) только на Херсонском направлении ежедневно теряют сотни военных. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
«Они идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями», — сказал он.
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Стремоусов обратил внимание на усилившееся падение морального духа боевиков ВСУ.
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Замглавы региона также рассказал, что российские военные в Херсонской области, на Бериславском направлении, взяли в плен группу украинских диверсантов на линии фронта.
Ранее Стремоусов уточнил, сколько бойцов ежедневно теряют ВСУ на Херсонском направлении, написало РИА ФАН. По его словам, украинские войска не смогут прорваться в город. Все мероприятия по перемещению местного населения на другие территории связны исключительно с обстрелами со стороны ВСУ.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Ситуация в Херсоне
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