Спецоперация 10 июля 2023, 09:34 ВСУ изменили тактику после начала контрнаступления и действуют малыми группами Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ не бросают в бой крупные силы и действуют малыми группами Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины изменили свою тактику после начала контрнаступления, перестав бросать в бой крупные силы. Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя республики, теперь противник действует малыми группами.

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Пушилин рассказал также об обстановке в Донецкой Народной Республике. По его словам, ситуация тяжелая, однако находится под полным контролем. Российская противовоздушная оборона уничтожает большинство снарядов, выпущенных украинскими войсками по населенным пунктам в республике.

Ранее британский политолог Марк Галеотти назвал главной помехой контрнаступлению ВСУ эффективные действия российской армии. Он отметил, что украинское наступление находится на начальном этапе. Галеотти предположил, что боевики могут подключить еще шесть бригад, оснащенных западным оружием.

Западные СМИ также писали об изменениях в действии ВСУ. По данным The Economist, украинские военные для обезвреживания российских мин стали посылать вперед группы саперов, за ними — пехоту и потом тяжелую технику.