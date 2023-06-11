Спецоперация 11 июня 2023, 18:20 ВСУ изменили тактику наступления на Южно-Донецком направлении «РВ»: ВСУ применили новую тактику наступления на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Украинская армия предприняла фланговые удары Южно-Донецком направлении, тем самым изменив тактику наступления. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы канала подчеркнули, что ВСУ решили отказаться от тактики штурма в лоб и начали демонстрировать новые маневры. После провальной попытки взять Нескучное лобовыми атаками, украинские боевики используют фланговые удары — планируют зайти в тыл.

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«В ходе атак в районе Левадного противник смог углубиться и продвинуться по лесопосадкам, угрожая при дальнейшем продвижении окружением подразделений, находящихся на острие выступа — в Нескучном», — отметили в публикации.

Штурмовой отряд ВСУ совершил рейд по лесополосе в населенном пункте Урожайное. Украинские военные провели разведку боем в направлении Ровнополя и пришли к Нескучному с другого фланга. Также противник накапливает силы в Великоновоселковском районе, чтобы ввести в бой новые подразделения.

По данным канала, сейчас в регионе наблюдаются тяжелые бои. Российские ВС наносят удары управляемыми бомбами КАБ по месту сосредоточения ВСУ в районе Великой Новоселки и Шахтерского.

Российские войска зачистили село Нескучное от присутствия украинских боевиков. Член военно-гражданской администрации и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате боев населенный пункт несколько раз переходил от одной стороны к другой.