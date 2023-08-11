Спецоперация 11 августа 2023, 03:02 ВСУ изменили тактику из-за российских минных полей — СМИ WSJ: ВСУ вернулись к тактике атак малыми подразделениями из-за российских минных полей РИА «Новости»

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Украинская армия изменила тактику наступления из-за российских минных полей в зоне СВО. ВСУ снова начали атаковать малыми группами. Об этом написал обозреватель газеты The Wall Street Journal Джеймс Марсон.

Журналист напомнил, что попытки ВСУ прорвать линию обороны России большими механизированными формированиями не увенчались успехом из-за «глубоких минных полей».

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«Таким образом, Украина прибегла к тактике небольших подразделений», — отметил обозреватель.

Марсон привел в качестве примера историю отряда «Скала», который малым числом проводит наступательные атаки на укрепления российской армии в районе села Работино в Запорожской области. Обозреватель заявил, что «Скала» на этом участке терпит поражение, командование отряда запросило подкрепление.

Российские бойцы из 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских боевиков у Марьинки в ДНР — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская». Перед штурмом отработала российская артиллерия.