ВСУ из минометов обстреляли два села в Курской области

Села Теткино и Алексеевка в Курской области в очередной раз подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что пострадавших нет.

«Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал. Ущерба нет», — написал губернатор.

Это не первый обстрел Алексеевки, 17 мая в 05:00 по селу выпустили несколько крупнокалиберных снарядов. Повреждения получили три здания, автомобиль и школа, среди населения жертв нет. Пограничники подавили обстрел ответным огнем.

В тот же день под обстрел ВСУ попал пограничный пункт в Теткино Глушковского района Курской области. Целью украинских ракет стал сахарный завод на окраине поселка, уточнил Роман Старовойт.