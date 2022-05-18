facebook_pixel
    18 мая 2022, 23:18

    ВСУ из минометов обстреляли два села в Курской области

    Губернатор Курской области Старовойт: Теткино и Алексеевку обстреляли со стороны Украины

    Полина Созыкина

    Села Теткино и Алексеевка в Курской области в очередной раз подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что пострадавших нет.

    ВСУ из минометов обстреляли два села в Курской области

    «Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал. Ущерба нет», — написал губернатор.

    Это не первый обстрел Алексеевки, 17 мая в 05:00 по селу выпустили несколько крупнокалиберных снарядов. Повреждения получили три здания, автомобиль и школа, среди населения жертв нет. Пограничники подавили обстрел ответным огнем.

    В тот же день под обстрел ВСУ попал пограничный пункт в Теткино Глушковского района Курской области. Целью украинских ракет стал сахарный завод на окраине поселка, уточнил Роман Старовойт.