ВСУ из HIMARS разрушили бывший офис миссии ООН в Северодонецке | 360°

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01 октября 2022, 08:44

Законопроект об отсрочках при частичной мобилизации внесли в Госдуму

Спецоперация

01 октября 2022, 08:31

ВСУ из HIMARS разрушили бывший офис миссии ООН в Северодонецке

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01 октября 2022, 08:23

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01 октября 2022, 08:07

КНДР вновь подряд запустила ракету в Японское море

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01 октября 2022, 07:44

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01 октября 2022, 07:35

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01 октября 2022, 05:56

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Спецоперация

01 октября 2022, 08:31

ВСУ из HIMARS разрушили бывший офис миссии ООН в Северодонецке

СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ на Северодонецк из HIMARS

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Украинские военные атаковали населенный пункт Северодонецк в Луганской Народной Республике, применив реактивную систему  залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили три ракеты типа M31 GMLRS. Под огнем оказалось бывшее здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН, постройка полностью разрушена.

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Накануне президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце подписал указ о принятии Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта, согласно итогам проведенного референдума.

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Глава республики Леонид Пасечник отметил, что для ЛНР это решение стало историческим. Он подчеркнул, что миллионы людей ждал и его на протяжении последних восьми лет.

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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