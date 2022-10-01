ВСУ из HIMARS разрушили бывший офис миссии ООН в Северодонецке | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 08:31 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ из HIMARS разрушили бывший офис миссии ООН в Северодонецке СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ на Северодонецк из HIMARS РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали населенный пункт Северодонецк в Луганской Народной Республике, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили три ракеты типа M31 GMLRS. Под огнем оказалось бывшее здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН, постройка полностью разрушена.

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Накануне президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце подписал указ о принятии Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта, согласно итогам проведенного референдума.

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Глава республики Леонид Пасечник отметил, что для ЛНР это решение стало историческим. Он подчеркнул, что миллионы людей ждал и его на протяжении последних восьми лет.

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