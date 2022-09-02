Спецоперация 02 сентября 2022, 15:08 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ использовали управляемые ракеты для удара по жилому дому в Херсоне Власти Херсона заявили об использовании ВСУ управляемых ракет для удара по дому в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские войска использовали управляемые ракеты при обстреле жилого квартала в Херсоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Четыре ракеты попали в жилой дом на улице Кольцова, где погибли два человека, а еще четыре жителя получили ранения.

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Собранные на месте обломки ракет совпали с остатками боеприпасов, которые украинские военные использовали для обстрелов Каховской гидроэлектростанции.

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«Украинская власть при помощи зарубежных партнеров продолжает уничтожать мирное население Херсонской области», — заявил представитель экстренных служб.

ВСУ обстреляли Херсон утром в пятницу, 2 сентября. Четыре ракеты попали в жилой дом, где погибли два человека, а четверо жильцов с травмами попали в больницу.

Работающий на месте корреспондент ТАСС сообщил, что после удара в доме обрушился один подъезд, сильные повреждения получил пятый этаж. Все жильцы покинули свои квартиры.

Расположенная в Херсонской области Каховская гидроэлектростанция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских боевиков.

Глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ пытаются разрушить станцию, но пока все выпущенные ракеты перехватывает российская система противовоздушной обороны.

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