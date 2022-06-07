ВСУ использовали самоходную пушку большой мощности «Пион» при обстреле ДНР
Басурин заявил об использовании ВСУ самоходной пушки «Пион» при обстреле севера Горловки
ВСУ использовали самоходную пушку большой мощности «Пион» при обстреле территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
Он уточнил, что украинские военные применили такое вооружение на горловском направлении. Басурин подчеркнул, что «Пион» способен наносить очень серьезные разрушения в силу большого калибра снарядов, написал ТАСС.
«Мы уже даже фиксируем применение „Пионов“, это север Горловки. Хотел бы напомнить, это все-таки 203 миллиметра [калибр]. Это серьезный снаряд, который имеет разрушительную силу», — подчеркнул Басурин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские военные использовали снаряды такого калибра при обстреле населенного пункта Гольмовский, который расположен к северу от города Горловка.
В результате обстрелов со стороны ВСУ 6 июня погибли семь жителей ДНР, 16 пострадали, уточнил RT.