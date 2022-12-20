Спецоперация 20 декабря 2022, 01:44 ВСУ использовали ракеты повышенной ударной силы при обстреле больницы в Донецке — СМИ ТАСС: ВСУ обстреляли больницу в Донецке, предположительно, ракетами EXP-122 Pxhere

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Украинские военные обстреляли больницу имени Калинина, предположительно, ракетами EXP-122. Об этом в комментарии ТАСС сообщила заместитель руководителя представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.

«Судя по характеру повреждений 10-го корпуса, предположительно, обстрел производился ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122, произведенными и переданными Словакией», — пояснила Шуткина.

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В понедельник вечером, 19 декабря, только за час ВСУ трижды обстреливали Донецк. В 22:38 зафиксировали атаку на Куйбышевский район города. Украинские военные выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. следующая атака со стороны ВСУ была всего через пару минут — в 22:40. В этот раз по Калининскому району выпустили 15 ракет из РСЗО.

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В это же время под ударом со стороны украинских военных оказался и Ленинский район Донецка. ВСУ выпустили по нему шесть ракет.