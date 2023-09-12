Спецоперация 12 сентября 2023, 03:18 ВСУ использовали на поле боя сотни муляжей военной техники — СМИ CNN: ВСУ выпустили сотни муляжей военной техники для обмана ВС России Министерство обороны Украины

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Вооруженные силы Украины активно применяли муляжи военной техники на поле боя для того, чтобы сэкономить дорогостоящее западное оружие и тем самым ввести в заблуждение ВС России. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Таким образом власти Киева пытаются отвлечь внимание российской армии на ложные цели, чтобы уберечь предоставляемую Западом технику. Как отметили журналисты, стоимость гаубицы M777 составляет несколько миллионов долларов, а ее макет, созданный из старых канализационных труб, стоит менее тысячи долларов.

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Выпуском муляжей занимается украинская группа компаний «Метинвест». По словам источника телеканала, на Украине уже произвели сотни реплик разных типов западных вооружений.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее похвастался надувными манекенами и сборно-разборными деревянными копиями различной военной техники. С их помощью ВСУ планировали ввести в заблуждение российских военных.