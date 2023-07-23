Спецоперация 23 июля 2023, 22:46 ВСУ использовали коридоры для эвакуации погибших для контрнаступления Рогов сообщил о попытках ВСУ использовать для наступления коридоры для эвакуации погибших РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении использовали для контрнаступления коридоры для эвакуации тел погибших. Но успеха такая тактика не принесла. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«<…> Мне известно о трех подобных случаях, когда договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать, но пытались использовать это для контратаки», — сказал он.

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Ранее Рогов указал, что подразделения ВСУ могут решиться на открытие второй линии фронта, форсировав Днепр в районе Никополя Днепропетровской области.

Украинская армия продолжает предпринимать безуспешные попытки наступления с 4 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления достигли 26 тысяч. Президент России Владимир Путин рассказал, что украинские войска не достигли успеха ни на одном из направлений.