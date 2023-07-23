23 июля 2023, 22:46
ВСУ использовали коридоры для эвакуации погибших для контрнаступления
Рогов сообщил о попытках ВСУ использовать для наступления коридоры для эвакуации погибших
Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении использовали для контрнаступления коридоры для эвакуации тел погибших. Но успеха такая тактика не принесла. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«<…> Мне известно о трех подобных случаях, когда договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать, но пытались использовать это для контратаки», — сказал он.
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Ранее Рогов указал, что подразделения ВСУ могут решиться на открытие второй линии фронта, форсировав Днепр в районе Никополя Днепропетровской области.
Украинская армия продолжает предпринимать безуспешные попытки наступления с 4 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления достигли 26 тысяч. Президент России Владимир Путин рассказал, что украинские войска не достигли успеха ни на одном из направлений.
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