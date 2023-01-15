Спецоперация 15 января 2023, 17:51 ВСУ и НАТО завалили комплиментами солдат спецназа «Ахмат» Кадыров: мобильность спецназа «Ахмат» приводит к победам над НАТО и ВСУ глава Чечни Рамзан Кадыров / Telegram

Читать 360tv в

ВСУ и НАТО признали превосходство солдат из спецназа «Ахмат» над их подразделениями. Такой информацией в Telegram-канале поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что спецназ «Ахмат» обеспечен всем необходимым для мобильности и высокой боеспособности.

Реклама

«Поэтому нашим бойцам нет равных в точечных операциях против натовских и бандеровских бандформирований», — написал Кадыров.

Реклама

По его словам, украинские диверсанты боятся встречи с представителями «Ахмата». Он отметил, что это его заявление подтверждено отзывами пленных солдат ВСУ.

Кадыров отметил, что военнослужащим всегда приятно признание их превосходства со стороны противника.

«Наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», — сообщил глава Чечни.

Также он отметил, что такие отзывы от врага подтверждают лозунг «Ахмат — сила!».