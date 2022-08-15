Союзные силы прорвали украинскую оборону возле Угледара. ВСУ грозит полный разгром

Союзные силы прорвали украинскую оборону возле Угледара. Это означает потерю устойчивости укрепрайонов ВСУ. Для России это может стать началом масштабного наступления, которое перерастет в полный разгром войск Украины.

Продвижение под Угледаром

Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии значительно продвинулись на угледарском направлении. Они прорвали оборону ВСУ. Об этом сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС России прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе. <…> Отличная работа, братья! Помните, что вы лучшие люди страны!» — отметил Безсонов в сообщении.

Он также подчеркнул, что до этого момента на упомянутом участке фронта не было существенных продвижений последние месяцы. 14 августа Вооруженные силы России установили полный контроль над селом Уды в Харьковской области, а днем ранее — над поселком Пески в ДНР.

Полный разгром ВСУ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» назвал Угледар подиумом, который плотно обороняли ВСУ.

Это удар по имиджу и обороноспособности группировки. Так что это достаточно крупный успех [Союзных войск], который может перерасти в масштабное наступление и полный разгром противника Анатолий Матвийчук.

Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко отметил, что прорыв обороны ВСУ возле Угледара имеет оперативное значение. Ведь сейчас идет борьба за близлежащие населенные пункты, которые украинская сторона превратила в пункты обороны. И каждый новый прорыв Союзных войск — это успех и продвижение вперед.

«Прорвались у Угледара — очень хорошо, прорвались в Песках — очень хорошо. Примерно то же самое. Мы хотим выйти, желательно на окружение группировки противника, держащей район обороны. А с моей точки зрения, это район Славянск — Краматорск. Вся основная группировка противника там», — подчеркнул Тимошенко.