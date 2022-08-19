ВСУ готовы оставить после себя вызженную радиацией Землю

Россия усилила защиту Запорожской АЭС из-за возможной провокации Украины. Киевские власти готовы нанести удар по объекту и обвинить в произошедшем российских военных. Создается впечатление, что ВСУ хотят оставить после себя выезженную радиацией Землю. Такое мнение в комментарии «360» высказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

В свое время мне пришлось побывать на Запорожской АЭС, тогда все атомные станции Союза строитлись по одному принципу: возводился основной корпус, у которого был усиленный купол. Эта конструкция из железобетона, очень мощная, рассчитанная на попадание пассажирского реактивного самолета. Но есть на Запорожской АЭС и уязвимые места. Если снаряды попадут в них, трагедии уже не избежать.

Факторы риска

Хранилище отработанного топлива находятся в непосредственной близости от станции. Если снаряды попадут туда, то мало не покажется.

Кроме того, атомная станция, подобно двигателю внутреннего сгорания, имеет свою систему охлаждения. Это очень важно. Если ее повредить, то возможен взрыв, как это было на АЭС «Фукусима-1». Есть опасность, что радиоактивные вещества разбросает, как это произошло в Чернобыле. Алексей Борзенко Военный журналист.

Другими словами, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны. А следом — разрушение реакторных установок.

Самая большая в Европе атомная станция может выбросить радиоактивные вещества в атмосферу, которые ветер разнесет на тысячи километров.

Источник фото: РИА «Новости»

Наиболее правильней и разумный путь — выключить реактор, демонтировать его рабочую часть, вывести отработанное топливо, если это можно сделать.

Верить Зеленскому нельзя

Президент Украины Владимир Зеленский за последние годы ни одного из своих обещаний он не выполнил. Он может принять решение, с которым не согласится ВСУ. За последнее время военные Украины не всегда выполняют команды президента.

Источник фото: РИА «Новости»

Они могут на свой страх и риск продолжать обстреливать ЗАЭС. Парадокс заключается в том, что она дает 20% электроэнергии на Украину. И это электричество уходит на Киев, который им торгует.

Второй Чернобыль

ПВО охраняют объект, ракетами его не достать. Но может произойти самое страшное — попадание снаряда в хранилище отработанного топлива.

Важно не допустить, чтобы Запорожской АЭС не превратилась во второй Чернобыль, где уровень радиации под саркофагом до сих пор не уменьшается. Алексей Борзенко Военный журналист.

Но на Украине ни одна АЭС. Как защитить остальные? Ведь в ВСУ служат в своем большинстве самоубийцы, которым нечего терять. Они понимают, что их время проходит и хотят оставить после себя выезженную радиацией землю.