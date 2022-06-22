Первоочередная задача российской армии — отбросить войска вооруженных сил Украины вглубь от донецкой дуги и освободить Лисичанск. Тактику командования в колонке для «360» проанализировал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

Обстрелы Донецка

События на донбасской дуге до сих пор остаются самыми важными в ходе этой кампании. Во-первых, потому что Донецк постоянно обстреливают. Атаки усиливаются, ВСУ по отдельным районам направляют по 60-70 снарядов. Фактически происходит уничтожение города и, в первую очередь, людей.

Встает вопрос, неужели мы не можем предотвратить это? Да, не можем Алексей Борзенко

Мы сбиваем все ракеты. За последнее время на Донецк не упало ни одной «Точки-У». Сбиваем даже «Град» и «Ураган». Казалось бы, ракета ПВО стоит намного больше, чем та, что летит, но ее нужно уничтожить.

Ракету сбить можно, снаряд — нет. Алексей Борзенко

Когда мы возьмем Марьинку, Авдеевку и все районы, из которых идут обстрелы Донецка, отодвинем ВСУ на 15-20 километров вглубь, обстрелы города и близлежащих населенных пунктов прекратятся.

Мы их все-таки продавливаем. Следует понимать, что наша спецоперация ведется ограниченным количеством военнослужащих.

Сегодняшняя линия фронта с учетом донецкой дуги, Харькова и Херсона превышает тысячу километров. Если вспомнить Великую Отечественную войну, когда мы освобождали Украину, она достигала 600 километров, и на этом расстоянии было четыре фронта. На главную линию удара шло около 700 тысяч человек.

Спецоперация ведется ограниченным количеством российских военнослужащих, Народной милицией ДНР и ЛНР. Естественно, ее темпы ниже. Главное, что мы пытаемся сберечь, — жизни военнослужащих и мирных жителей.

Донецкая дуга

Чем отличается спецоперация? Мы не уничтожили основные восемь мостов через Днепр. Не уничтожили телевидение — Киев продолжает вещать, сохранили связь. Мы не били по официальным зданиям, вроде Верховной рады. На центр Киева не упало ни одного снаряда и ни одной ракеты.

По этой причине самое главное — разобраться с ситуацией на донецкой дуге Алексей Борзенко

Также нужно сосредоточиться на Лисичанске, где повторяется ситуация Мариуполя. Впрочем, фактически аналогичной она не станет, потому что ВСУ уже начали сдаваться, а командиры — бежать.

В армии Украины происходят интересные внутренние процессы. Военные сдаются группами по 10-20 человек, но только когда рядом с ними нет нацбатальонов. Они даже просят не обменивать их на пленных, готовы, образно говоря, «сесть на нары», но только при условии невозвращения.