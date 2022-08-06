ВСУ готовят расстрел домов в Славянске при раздаче гуманитарной помощи

ВСУ планируют очередную масштабную провокацию с гибелью мирных жителей в пригороде Славянска (ДНР) и обвинить в этом российских военных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что украинские боевики развернули в пригороде Славянска минометные расчеты, отметил Мизинцев. С их помощью они обстреляют места проживания местного населения и беженцев во время раздачи гуманитарной помощи.

По словам Мизинцева, в последующем в неизбирательных ударах украинская сторона намерена обвинить российских военных. Генерал-полковник добавил, что провокацию подготовил украинский 72-й Центр информационно-психологических операций.

В городе уже присутствуют иностранные журналисты. Они подготовят и распространят в западных и украинских СМИ кадры, якобы свидетельствующие об «убийствах мирных жителей русскими».

Российская сторона таким образом заранее предупреждает мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой пострадать может мирное население, а киевский режим обвинит ВС РФ в гибели гражданских.