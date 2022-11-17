Спецоперация 17 ноября 2022, 01:32 ВСУ обстреляют больницу в Харьковской области ради провокации российских военных Народная милиция ЛНР: ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народная милиция ЛНР располагает информацией, которая подтверждает подготовку украинскими военными провокации в Харьковской области. Об этом сообщил представитель ведомства Иван Филипоненко, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Киев планирует отвлечь внимание мирового сообщества от инцидента в польском Люблине. Теперь украинские военные готовят провокацию с уничтожением больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. После чего украинская сторона обвинит во всем российских военных.

Реклама

Ранее власти Польши и в Минобороны США пришли к выводу, что упавшие под Люблином ракеты принадлежат Украине. Однако в Киеве не согласились с этим утверждением. Президент Владимир Зеленский попытался откреститься от инцидента, произошедшего недалеко от польско-украинской границы.

Реклама

Ранее Зеленский объяснил, почему не разрешает эвакуацию населения. По его мнению, это мотивирует украинских военных. При этом президент не считает, что это использование граждан в качестве «живого щита».