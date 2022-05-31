ВСУ готовились обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ

Украинские неонацисты ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Они планировали нацелиться на Буденновский район — в результате обстрелов там пострадали две школы и гимназия. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его слова процитировали в официальном Telegram-канале партии.

«Зная, что в этот день дети посетят школы для сдачи ЕГЭ. Зная, время и место проведения, неофашисты нанесли ракетный удар. Это лишний раз доказывает — то, что мы делаем, абсолютно правильно. Что бы они сделали, если бы мы не начали специальную военную операцию? Они однозначно готовились и ставили перед собой цель. Поэтому только до победы и ни шагу назад!» — сказал он.

Турчак вместе с народным артистом России Евгением Мироновым посетили разрушенные школы. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что ВСУ нанесли удары по центральной части города. В результате ракетных обстрелов пострадали также две школы и гимназия. Погибли три человека и 18 пострадали.