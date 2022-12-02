02 декабря 2022, 04:50
ВСУ фабриковали уголовные дела против жен ополченцев ДНР
Осужденная Скидан: на Украине фабриковали уголовные дела против жен ополченцев ДНР
Украинские силовики фабриковали уголовные дела против жен ополченцев ДНР, чтобы выманить и захватить бойцов в плен. Об одном из таких случаев рассказала Евгения Скидан, осужденная под надуманным предлогом, сообщило РИА «Новости».
Осенью 2015 года мать двоих детей задержали в Красноармейске. Ее гражданский муж Алексей с 2014 года воевал в ополчении, служил в Донецком аэропорту. Женщина неоднократно приезжала туда и фотографировалась с супругом.
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Украинские силовики вычислили ее по снимкам в Интернете и обвинили в передаче некоему «подельнику» оружия и наркотиков. Скидан грозило до 15 лет, но ей предложили сдать своего мужа.
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В случае, если он приедет на подконтрольную Киеву территорию, она получит условный срок. Но женщина не стала подставлять Алексея и попросила его не приезжать.
«Я его предупредила и мы больше не общались», — добавила она.
После этого Скидан восемь лет провела в тюрьме. Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пригрозили физической расправой полицейским в Мелитополе.
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