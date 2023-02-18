Спецоперация 18 февраля 2023, 16:05 ВСУ эвакуировали командование группировки из Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин сообщил об эвакуации командования ВСУ из Артемовска РИА «Новости»

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Украинские боевики эвакуировали командование группировки ВСУ из Артемовска. Об этом РИА «Новости» сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, это произошло еще несколько дней назад.

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«После такой мощной активизации подразделений группы „Вагнер“ украинские военные в Артемовске оказались обречены. Тут играет роль вопрос времени», — сказал Гагин.

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Советник также отметил, что командование ВСУ пытается перебросить в Артемовск вооружение и новые подразделения, однако российская артиллерия уверенно пресекает эти попытки.

Ранее Гагин рассказал, что снабжение боевиков в Артемовске практически заблокировано, так как все дороги и подъезды к городу находятся под контролем российских военных.

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призывала население Артемовска как можно скорее покинуть город. По ее словам, мирные жители мешают ВСУ работать.