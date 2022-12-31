Спецоперация 31 декабря 2022, 18:57 ВСУ дважды за 40 минут обстреляли Первомайск из HIMARS СЦКК ЛНР: украинские боевики дважды обстреляли Первомайск ракетами HIMARS РИА «Новости»

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Украинские боевики два раза за 40 минут обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

В 16:55 по Первомайску выпустили две ракеты, в 17:35 — еще одну. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ЛНР 19 ракет из HIMARS. Ночью в течение восьми минут обстреляли Алчевск, Брянку и Стаханов. В Алчевске оказалось разрушено здание общежития ДонГТИ, повреждения получили учебный корпус и библиотека ДонГТИ, а также магазин, ресторан «Кругозор» и шесть домов. В Брянке пострадал жилой дом и полностью разрушилась станция техобслуживания. В Стаханове пострадали газопровод и шесть жилых домов.

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Сегодня ВСУ так же активно бьют по территории Донецкой Народной Республики. По данным СЦКК ДНР, с утра под удар попадали Донецк, Горловка, Макеевка, Гольмовский и Ясиноватая.